Ереванская газета «Иратес» утверждает, что во время заседаний ОДКБ и ЕАЭС происходят не «реальные» обсуждения и разговоры, имеющие формальный характер, поскольку это происходят в присутствии видеокамер, посторонних глаз. Настоящие беседы и обсуждения проходят во время ужинов в честь глав государств-членов, вокруг стола, совместно или лицом к лицу.

«Никола к таким столам особенно не приглашают, высшее руководство ОДКБ и ЕАЭС наверное думает, что революционеры не едят, питаются только идеями, «поцелуями»», — рассказал собеседник газеты, близкий к ОДКБ.

«В действительности, ему просто не доверяют, более того, Назарбаев и Лукашенко в его присутствии никогда не говорят о «важном» и наболевшем, поскольку, как бы ни пытался Никол угодить Путину и России, все равно, он чужой. В России не забывают, что на протяжении 20 лет он постоянно выступал против СНГ, ОДКБ и ЕАЭС», — отметил источник.

Minval.az