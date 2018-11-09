Газета «Московский комсомолец» обратилась к теме обсуждения кандидатуры нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане 8 ноября.

Издание отмечает, что во время обсуждения разразились жаркие споры между армянской стороной и Белоруссией, настаивавшей на ротации должности в алфавитном порядке.

«Никол Пашинян приехал в Астану полный решимости вместо одного армянина предложить другого. Однако эти планы натолкнулись на сопротивление Александра Лукашенко. Батька решил, что раз Ереван добровольно отозвал своего представителя, то разговаривать больше не о чем», — пишет издание.

Отмечается, что на полях саммита разошлась информация о том, что на такую позицию Лукашенко подталкивает Азербайджан.

«По коридорам распространился слух, что против маленькой и гордой Армении руками Лукашенко играет могущественный и злобный Азербайджан. Ведь не случайно на должность генсека Минск предложил выпускника Бакинского высшего командного училища с большими связями в азербайджанской военной верхушке Станислава Зася», — говорится в статье.

В итоге переговоры по кандидатуре нового генсека между лидерами стран ОДКБ вместо отведенных 1,5 часа продлились 3 часа, не приведя к результату. Впрочем, Нурсултан Назарбаев намекнул, что у Армении мало шансов провести своего кандидата, а значит секретариат военного блока скорее всего возглавит представитель Белоруссии.

По его словам, несмотря на то, что Армения «хочет продления», за оставшиеся 1,5 года её представитель не успеет объехать даже все страны блока. «Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», — пояснил глава Казахстана, добавив что окончательное решение тем не менее не принято. 6 декабря лидеры ОДКБ снова соберутся в Санкт- Петербурге и еще раз все обсудят.

Minval.az