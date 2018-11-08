Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Белоруссии.

«У нас коллизия в связи с тем, что [Юрий] Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван», — напомнил Назарбаев журналистам по итогам саммита ОДКБ. Президент Казахстана отметил, что «по уставу [ОДКБ] следующей после Армении идет Белоруссия».

«Все главы [государств ОДКБ] сказали, что нам нужен действующий генеральный секретарь с белорусской стороны. Этот вопрос мы определим 6 декабря в Санкт-Петербурге», — пообещал Назарбаев, которого цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, также не исключил, что новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен главами государств 6 декабря на встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, на 6 декабря запланирована следующая встреча лидеров ОДКБ, а также саммиты ЕАЭС и СНГ. «Значительное время [на нынешнем саммите] было уделено вопросу выбора кандидатуры генерального секретаря ОДКБ, и лидеры условились принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге, а сейчас пока исполняющий обязанности продолжит работать», — сказал Песков.

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