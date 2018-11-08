Лидеры ОДКБ твердо намерены совместно развивать оборонно-промышленные комплексы государств, входящих в организацию, будут увеличивать взаимные поставки вооружения, говорится в подписанной в четверг декларации саммита организации.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ отметили, что особое внимание уделяется оснащению коллективных сил организации современными видами вооружения и военной техники, а также повышению эффективности проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно-технического сотрудничества», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Minval.az