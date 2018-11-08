Массовая драка между уроженцами Кавказа произошла в Зеленограде, сообщает «Вечерний курьер».

Отмечается, что инцидент, в котором участвовали не менее 15 человек – выходцами из Армении и Дагестана – произошел вечером 7 ноября. Во время драки использовалось холодное оружие.

В результате, по одним данным, пострадал, как минимум. 1 человек, по другим — ранения получили 3 участника побоища, которые были госпитализированы с ножевыми ранениями.

На место происшествия прибыли полицейские. При осмотре территории обнаружены следы крови.

Уже задержаны 8 человек, в том числе – 7 армян и 1 дагестанец.

Затем для дачи показаний приводу в полицию подверглись 12 человек, среди них – девушка.

Врачи в Москве сообщили, что один гражданин (дагестанец), предположительно, участник потасовки, обратился к ним за медпомощью.

В нападении на потерпевшего подозревают уроженца Армении. С ним уже работают сотрудники полиции.

Помимо этого, ФСБ также проинформирована о массовой драке в Зеленограде.

Minval.az