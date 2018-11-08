Массовая драка между уроженцами Кавказа произошла в Зеленограде, сообщает «Вечерний курьер».
Отмечается, что инцидент, в котором участвовали не менее 15 человек – выходцами из Армении и Дагестана – произошел вечером 7 ноября. Во время драки использовалось холодное оружие.
В результате, по одним данным, пострадал, как минимум. 1 человек, по другим — ранения получили 3 участника побоища, которые были госпитализированы с ножевыми ранениями.
На место происшествия прибыли полицейские. При осмотре территории обнаружены следы крови.
Уже задержаны 8 человек, в том числе – 7 армян и 1 дагестанец.
Затем для дачи показаний приводу в полицию подверглись 12 человек, среди них – девушка.
Врачи в Москве сообщили, что один гражданин (дагестанец), предположительно, участник потасовки, обратился к ним за медпомощью.
В нападении на потерпевшего подозревают уроженца Армении. С ним уже работают сотрудники полиции.
Помимо этого, ФСБ также проинформирована о массовой драке в Зеленограде.