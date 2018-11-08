Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в Астане, сообщает Sputnik.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил лидеров стран-участников организации. Первым на встречу зашел премьер-министр Армении Никол Пашинян, следом за ним президент Беларуси Александр Лукашенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, России — Владимир Путин.

Лидеры стран-членов блока рассмотрят около 20 документов. В Астане, по плану, должны принять решение о статусе наблюдателя и партнера ОДКБ, а также о запуске Центра кризисного реагирования организации.

Итоговым документом станет декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На саммите может решиться судьба поста генерального секретаря ОДКБ. Ранее кресла лишился Юрий Хачатуров, которого обвиняют в причастности к свержению конституционного строя в Армении.

Minval.az