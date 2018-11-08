Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с сокращениями обучения русскому языку в зарубежных школах, в том числе в учебных заведениях Армении.

«Огромную проблему порождает сворачивание обучения на русском языке в целом ряде государств, и это является грубым нарушением прав тех, кто говорит на русском языке. Это страны Прибалтики, это Армения, Киргизия и много других государств, которые сегодня лишаются возможности обучать своих детей на русском языке», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Омбудсмен России также заявила, что следует рассмотреть возможность открытия новых русских школ при посольствах за рубежом, чтобы сохранить российскую идентичность учащихся и дать им образование на русском языке.

«Мы должны поднимать уровень борьбы за русский язык за рубежом не ради языка, а ради тех людей, которые имеют право сохранить свою культуру, свою российскую идентичность, и дать возможность получить образование на русском языке», — подчеркнула омбудсмен.

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