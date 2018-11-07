Депутаты Верховной рады, подпавшие под российские санкции, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину.

В ходе написания письма депутаты провели фотосессию в традиционных нарядах, по аналогии с картиной Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Текст обращения также выдержан в стилистике письма запорожцев турецкому султану: так же, как и в оригинале, адресат послания называется «проклятого черта братом и товарищем» и «самого Люцифера секретарем». В конце письма депутаты Рады предлагают Путину «поцеловать их в задницу».

Minval.az