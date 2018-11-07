Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовное наказание для граждан России, нарушающих правила въезда на территорию Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Закон вносит изменения в 332 статью Криминального кодекса Украины. Согласно новым правилам, пересечение границы Украины вне украинских пунктов пропуска, а также въезд в страну без удостоверения или с поддельными документами будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторный въезд или въезд, совершенный группой лиц, россиянам грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Также наказание предусмотрено за посещение россиянами Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сообщается, что закон распространяется на лиц, въезжающих с целью причинить вред интересам Украины, тех, кому запрещен въезд в страну, а также представителям вооруженных сил или других силовых ведомств.

Minval.az