Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8 ноября посетит с рабочим визитом Казахстан. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На сессии ОДКБ будет обсуждаться кандидатура нового генсека ОДКБ. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был представителем Армении, отозван. Против него в Армении выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в ОДКБ обсуждается назначение генсеком Организации государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, выпускника Бакинского военного училища Станислава Зася.

Руководитель центрального офиса Ай Дата и по политическим вопросам АРФ «Дашнакцутюн» Киро Маноян считает, что обвинение против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в самой организации было воспринято в качестве оскорбления.

«Конечно, Армения не преследовала подобной цели. К сожалению, думаю, что страны ОДКБ не согласятся, чтобы Армения сохранила за собой этот пост до 2020 года», — отметил К.Маноян.

Minval.az