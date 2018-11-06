Российскую чиновницу и чемпионку Олимпиады-2004 в Афинах в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольгу Глацких отстранили от должности за высказывание о том, что государство ничего не должно детям, так как не просило их рожать. Эти слова вызвали шквал возмущения в соцсетях. Сама Глацких сначала заявила, что такой фразы в принципе не было, но затем извинилась.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила 29-летняя Глацких, возглавляющая департамент по делам молодежи в правительстве Свердловской области, 24 октября на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Репортаж о встрече молодежи с Глацких был опубликован 2 ноября уральский телеканал «Эхо-ТВ 24». Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях и местных СМИ — слова чиновницы осудили как другие чиновники, так и депутаты Госдумы.

Сначала Глацких заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Спустя почти сутки после заявления губернатора чиновницу отстранили на время служебной проверки.

Как сообщило издание Ura.ru , в первых числах ноября Ольга Глацких поспешно взяла отпуск и так из него и не вернулась.

Minval.az