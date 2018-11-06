В Министерстве иностранных дел Армении, по сути, не отрицают, что обсуждается назначение на должность генерального секретаря ОДКБ государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждается ли кандидатура Зася, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «Вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ находится на этапе консультаций. Эти обсуждения носят в определенной степени конфиденциальный характер и проходят непублично. Уважая этот принцип, мы не можем предоставить дополнительную информацию, не повредив этим обсуждениям».

Об обсуждении назначения представителя Беларуси на должность генсека ОДКБ вчера сообщила московская газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои дипломатические источники в трех государствах-членах блока, согласно которым в ближайшие три года, по всей вероятности, кресло генсека организации займет Станислав Зась.

В то же время, «Коммерсантъ» пишет, что окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 ноября на саммите ОДКБ в Астане.

2 ноября стало известно, что представляющий Армению Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ. Исполнение обязанностей генерального секретаря этой военно-политической организации, объединяющей 6 стран (Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), было возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

54-летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.

С. Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м — Военную академию Белоруссии, а в 2005 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.

Minval.az