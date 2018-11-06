Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Соответствующее постановление опубликовал кабмин.
Сервисы будут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона. Правила вступят в силу через 180 дней.
Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. На ответ сотовому оператору дается двадцать минут.
Кроме того, сотовые операторы будут вносить в свои базы данные сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.
Те, кто уже пользуется приложениями, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет. При изменении данных пользователь должен будет снова пройти идентификацию.