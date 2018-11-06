На Камчатке МВД аннулировало вид на жительство в России гражданину Азербайджана. Поводом послужили нарушения ПДД и фиктивный брак.

Как сообщают российские СМИ, в краевом суде иностранец обжаловал решение МВД, подав иск о признании его незаконным. Петропавловск-Камчатский городской суд отказался удовлетворять иск, тогда мужчина подал апелляцию.

По словам представителя суда, в ходе разбирательства представитель МВД обосновал решение тем, что иностранец восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и режима пребывания в РФ.

«Более того, как выяснилось, гражданин Азербайджана состоял в брачных отношениях с гражданкой России. Но со слов женщины вместе они не жили, совместное хозяйство не вели, отношения не поддерживали. Впервые супруга увидела иностранца уже в ЗАГСе при заключении брака. Это обстоятельство послужило основанием для инициирования процедуры признания брака фиктивным. На самом же деле мужчина проживал в России со своими детьми и настоящей женой из Азербайджана», – рассказали в суде.

В итоге краевой суд признал решение МВД России об аннулировании вида на жительство законным и отказал в удовлетворении апелляции.

Minval.az