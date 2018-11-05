Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве борта номер один.

Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, 5 декабря пройдут торги по продаже воздушного судна TУ-154M (год выпуска — 1995, бортовой номер EW-85815).

Начальная цена бывшего борта N1 составляет Br 4 млн 292,9 тыс. (чуть более $2 млн по курсу Нацбанка).

В настоящее время авиакомпания «Белавиа» эксплуатирует Boeing 767-300ER (бортовой номер EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (бортовой номер EW-001PA). Ту-154M использовался ранее президентом Белоруссии, затем премьер-министром страны и членами правительства.

Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись «Беларусь» на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб республики.

Minval.az