Акция под слоганом «Нет Мише – нет Национальному движению» прошла вчера в центре Тбилиси.

Участники митинга, проходившего в парке Вере, заявили о необходимости максимальной мобилизации избирателей во вторым туре президентских выборов для того, чтобы не допустить возвращения к власти бывшей правящей партии «Национальное движение».

28 октября в Грузии прошли президентские выборы, на которых ни один из 25 кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы. До 2 декабря в Грузии пройдет второй тур голосования. Участие в нем примут поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта» кандидат Саломе Зурабишвили (38,64%) и Григол Вашадзе (37,73%) – член «Единого национального движения», представленный объединением 11 оппозиционных партий.

На вчерашний митинг пришли представители общественности и шоу-бизнеса, которые принимали активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили – поэт Давид Баградзе, режиссер Гога Хаиндрава, сестра Эмзара Квициани Нора Аргвлиани и другие.

Кроме того, в акции приняли участие основатели и члены попечительского совета телекомпании «Имеди». Как известно, телекомпания перешла на чрезвычайный график в связи со вторым туром выборов, «чтобы режим не вернулся». По данным «Рустави 2», из-за этого из «Имеди» уволились два журналиста. Управляющий телекомпанией Ираклий Рухадзе заявил, что информационная политика «Имеди» никак не связана с их уходом.

До второго тура выборов президента организаторы митинга «Нет Мише» планируют провести еще несколько аналогичных акций в Тбилиси и регионах. Уже известно, что следующая акция пройдет в столице 7 октября.

Minval.az