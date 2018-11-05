Главой автокефальной церкви в Украине может стать винницкий митрополит Симеон (Шостацкий), сообщает «Обозреватель».
По информации издания, его кандидатуру активно продвигают в администрации президента Украины.
Главой автокефальной церкви в Украине может стать винницкий митрополит Симеон (Шостацкий), сообщает «Обозреватель».
По информации издания, его кандидатуру активно продвигают в администрации президента Украины.
Дата: 2018/11/05 0:40
Раздел: Бывший СССР
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