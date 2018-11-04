Кандидат в президенты Грузии от бывшей партии власти «Единое национальное движение» Григол Вашадзе намерен в случае своей победы во втором туре выборов назначить досрочные парламентские выборы.

«Первое, что мы должны будем сделать — это назначить досрочные парламентские выборы. Обязательно необходимо менять политическую систему», — заявил Г.Вашадзе в воскресенье на встрече с избирателями в городе Кутаиси (цитата по «Интерфаксу»).

Он заявил о необходимости смены правительства и укомплектования его «профессионалами».

«Нам предстоит реформировать судебные и правоохранительные системы», — пообещал Г.Вашадзе своим избирателям.

Между тем в Тбилиси в воскресенье состоялся многочисленный митинг представителей общественности, требовавших не допустить прихода к власти «фашистского режима Саакашвили».

Участники митинга сообщили журналистам, что 7 ноября в Тбилиси состоится масштабный митинг против попыток партии «Единое национальное движение» вернуться во власть.

Minval.az