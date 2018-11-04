Российская общественная организация «Национальный комитет+60» предложила президенту России Владимиру Путину вернуть название «Комитет госбезопасности» (КГБ) для российской спецслужбы. Об этом сообщило издание Znak.

Газета отмечает, что инициатива появилась после предложения Путина вернуть военной разведке название «ГРУ» (Главное разведуправление).

В организации считают, что «аналогичные спецслужбы Союзного государства России и Беларуси должны называться одинаково – КГБ». Общественники уверены, что обратные переименования получат «полное одобрение» россиян и «нейтрализуют провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада».

Также «Национальный комитет+60» предложил переименовать Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ). Общественники уверены, что это станет «лучшим подарком россиянам к Новому году».

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