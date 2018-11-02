Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — заявил Путин под аплодисменты, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим столетием образования военной разведки.

По его словам, разведка — неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.

«Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа», — подчеркнул глава государства (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что как Верховный главнокомандующий высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба.

Главное управление Генерального штаба было образовано в 2010 году, после переименования Главного разведывательного управления Генштаба. Глава ведомства — генерал-полковник Игорь Коробов.



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