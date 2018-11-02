Бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов назвал провокацией публикацию «письма» президенту Владимиру Путину. В телефонном разговоре с РБК он заявил, что такого письма не писал.

«Я вам скажу, что письма такого не было и быть не могло. Все остальное — это ложь, — говорит бизнесмен. — Я считаю, что это стопроцентная провокация, но, от кого она исходит, я не могу сказать, не могу даже предположить».

Исмаилов ​также прокомментировал возбужденные против него в России уголовные дела. В 2017 году ему выдвинули заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия.

В декабре 2017 года Следственный комитет передал Генпрокуратуре материалы для международного розыска Исмаилова по линии Интерпола. 15 октября 2018 года бизнесмену было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

Исмаилов утверждает, что Руссо «заставили, и он написал». «То же самое касается и других уголовных дел», — сказал бывший владелец Черкизовского рынка.

«Все построено на оговоре меня одним человеком — Мехманом Керимовым», — утверждает он. В ноябре 2016 года оперативники задержали Мехмана Керимова и Рафика Исмаилова, брата Тельмана Исмаилова, которых подозревают в убийстве.

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