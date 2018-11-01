Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на родине в розыске, считает, что в отношении него не ведутся никакие процедуры, связанные с экстрадицией, так как грузинские власти, по его мнению, в действительности не хотят его возвращения.

«(Тея) Цулукиани (министр юстиции Грузии) вчера заявила, что я якобы нахожусь под экстрадиционной процедурой и что на меня отправлен запрос об экстрадиции. Как видите, я посещаю многие страны мира и не нахожусь ни под какой экстрадиционной процедурой. Более того, Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) требовал меня экстрадировать в Грузию, но правительство Грузии сделало все для того, чтобы ни каким путем не произошел мой въезд в страну», — написал М.Саакашвили в «Фейсбуке» в четверг.

Minval.az