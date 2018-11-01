На основании статей 92 и 93 Конституции Армении, а также с учетом части 3 статьи 149 Основного закона республики о роспуске Национального Собрания президент страны Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ вступает в силу на следующий день с момента обнародования.

Напомним, 1 ноября Национальное Собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. «За» его кандидатуру проголосовало 0, «против» — 0, воздержались 13 депутатов.

В соответствии с Конституцией после отставки Пашиняна с целью роспуска парламента и организации досрочных выборов депутаты должны были дважды не выбрать нового премьера.

Minval.az