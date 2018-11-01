Депутаты Национального Собрания Армении на заседании в четверг не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент распущен силой закона, сообщает «Интерфакс».

«Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю», — написал Пашинян в своем фейсбуке

Ранее в четверг он заявил, внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

16 октября премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Пашинян, являющийся единственным кандидатом,не был избран.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз Национальное Собрание распускается силой закона и проводятся внеочередные выборы парламента.

Выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент республики после роспуска парламента. Пашинян ранее заявлял, что они пройдут 9 декабря.

Minval.az