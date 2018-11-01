Президент Армении Армен Саркисян подтвердил, что в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил поставки Минском вооружения Баку, передает РИА Новости.

Встреча президентов Беларуси и Армении состоялась во вторник в Минске, куда Саркисян прибыл для участия во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы обсуждали всё и вся. То, что касается решения Беларуси продавать оружие той или другой стране — давайте оставим это, потому что у нас был очень дружеский и конфиденциальный разговор с президентом», — заявил Саркисян.

Он также сообщил журналистам, что хотел бы видеть Минск местом окончательного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

Minval.az