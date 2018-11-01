Грузия продолжит закупать военную технику у США.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

«Передача Грузии противотанковых систем Javelin — очень важное событие. В личной беседе господин Мэттис (министр обороны США — ред.) сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа», — заявил Изория, чье выступление транслировали грузинские телекомпании.

По словам министра, «Грузия, в свою очередь, сделает все, чтобы защитить безопасность этих систем».

«Наши отношения с США продвигаются вперед. В прошлом году было сказано, что это такие отношения, каких ранее не существовало», — добавил Изория.

Minval.az