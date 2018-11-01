Армения, скорее всего, отзовет генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова с занимаемой им должности. Об этом президент Армении Армен Саркисян заявил в четверг в Минске.

«Так как он является представителем Республики Армения, Армения имеет право решать, в принципе, оставить своего представителя… генеральным секретарем или нет. В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении. По всей видимости, Армения вызовет своего представителя обратно», — заявил Саркисян журналистам в Минске.

В конце июля действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был вызван на допрос в Ереван. Его обвинили в превышении силы против демонстрантов при событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, после президентских выборов в феврале 2008 года.

Отношения Армении и России стали испытывать напряженность после предъявления обвинений в свержении конституционного строя генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову.

Minval.az