Власти России ввели санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Среди попавших под российские санкции есть глава МВД Украины Арсен Аваков, сын президента Украины Алексей Порошенко, бывший советник главы украинского МВД Антон Геращенко, генпрокурор Юрий Луценко.

Кроме того в списке есть один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий и замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк. Под санкции также попала политик и бывшая кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Minval.az