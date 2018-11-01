Пользователь Reddit в преддверии Хеллоуина показал, как выглядит «самый главный страх». Он опубликовал фото тыквы, в которой вырезали лицо президента России Владимира Путина. Внутри плода поместили свечу, которая подсветила глазные отверстия так, что получившийся образ выглядит зловеще.

Фото стремительно набирает популярность на портале. Тыкву прозвали Владимиром Тыквиным. Посетители ресурса отметили, что благодаря тыквенному обрамлению Путин напоминает космонавта.

«Волан-де-Морт Путин?» — предложил свой вариант пользователь с ником ReddyMcRedditorface, намекая на главного злодея романов о Гарри Поттере. «Ненамного страшнее Хиллари», — шутит 33llikgnik.

Некоторые предлагают отбросить политику и признать, что у мастера, запечатлевшего портрет российского лидера в тыкве, получилась «отличная скульптура», отмечает Лента.ру.

Minval.az