NASA объявило о прекращении миссии космической обсерватории Kepler спустя почти 10 лет после её запуска.

Отмечается, что причиной остановки миссии стала нехватка топлива.

Телескоп Kepler был запущен в 2009 году, его задачей являлся поиск экзопланет.

В 2013 году он официально завершил свою основную миссию из-за поломки, однако продолжал вести наблюдения под названием К2.

Благодаря космическому телескопу учёные узнали о существовании суперземель — планет, масса которых превышает массу Земли.

Всего Kepler обнаружил более 2,6 тыс. планет за пределами Солнечной системы.

Minval.az