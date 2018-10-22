22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Имишлинский район принял участие в открытии комплекса «ASAN Həyat».

Как сообщает официальный сайт президента страны, глава государства разрезал ленту в знак открытия комплекса.

В ходе ознакомления с комплексом помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о проведенной работе.

Глава государства ввел в строй Имишлинский центр «ASAN xidmət».

Minval.az