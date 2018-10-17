Главная прокуратура Грузии установила, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что «по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г.М., Л.К. и Р.Ш».

Во время обыска у еще одного обвиняемого нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года, где обсуждается подготовка убийства. Согласно записям, один из обвиняемых Г.Д. пытался подключить к делу охранника Патаркацишвили.

«Во время разговора Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ» — заявили в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что на второй аудиозаписи экс-чиновники обсуждают подготовку преступления, они устанавливают списки окружения бизнесмена, охраны, изучают его ежедневный маршрут. Они также рассматривают разные версии убийства, «в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти».

В этой записи подтверждается, что «все вопросы по методам ликвидации согласовываются с Датой Ахалая».

Задержанным экс-чиновникам грозит от 16 до 20 лет тюремного наказания. Следствие по делу продолжается.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию к правящим в то время властям во главе с Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой. Он заявил о создании в Грузии оппозиционной партии и выставил свою кандидатуру на президентские выборы.

Сейчас семья Патаркацишвили владеет телекомпанией «Имеди» и Руставским металлургическим заводом.

Minval.az