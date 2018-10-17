Во внутренних войсках полиции Армении назревает недовольство. По информации ереванской газеты «Грапарак», «работавшие в мягких условиях старой Армении полицейские не могут приспособиться к новым условиям – новости ехать служить на границу».

С августа этого года, решением премьер-министра Никола Пашиняна, служащие внутренних войск полиции на 15 дней уезжают в оккупированный Карабах для несения службы. При этом, как отмечает газета, их отправляют на службу на довольно опасные участки армяно-азербайджанской границы.

«Мы получаем сведения о том, что несколько десятков сотрудников даже расторгли договора и вышли из системы. Они отказываются от доплаты в 32 тысячи драмов, которую получают за это дежурство», — пишет газета.

Minval.az