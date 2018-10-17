Боевики армянской группировки «Сасна црер», создавшей недавно политическую партию, выступили с заявлением, в котором обратились к кадровым назначениям действующего правительства Армении.

«К сожалению, мы констатируем, что, несмотря на призывы общеармянской партии «Сасна црер» и широких кругов общественности, правительство продолжает назначать на ответственные должности представителей прежнего преступного режима, в том числе и тех, кто отличался своим палаческим поведением и занимался угнетением и грабежом народа.

Вновь призываем Никола Пашиняна не только пересмотреть подобную неприемлемую кадровую политику, но и освободить уже назначенных лиц, таких как Валерий Осипян и Унан Погосян, с занимаемых должностей и поручить проверить бывшую деятельность таких лиц в контексте совершенных против народа и государства преступлений», — предупредили в «Сасна црер».

Minval.az