Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил в Ереване, что американские чиновники, занимающиеся вопросами санкций, приедут в следующем месяце, чтобы продолжить переговоры с Азербайджаном, Грузией и Арменией, сообщают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос об отношениях с Ираном, Кент сказал: «Мы понимаем вызовы, стоящие перед Арменией в вопросе региональной торговли». Он подчеркнул, что санкции США против Ирана направлены против определенных компаний и некоторых секторов.

«Речь идет не о мелких трейдерах, занимающихся торговлей. Однако, армянские компании, как и грузинские и азербайджанские компании, должны понимать, кто их клиенты. Мы призываем компании не вступать в торговые отношения с определенными иранскими организациями, потому что они могут попасть под санкции», – заявил чиновник Госдепартамента.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен 20 октября посетить Россию, Азербайджан, Грузию и Армению.

Minval.az