На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента. Данный курьез подметили украинские СМИ.
На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента. Данный курьез подметили украинские СМИ.
Дата: 2018/10/16 15:55
Раздел: Бывший СССР
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