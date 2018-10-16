В предстоящих в декабре в Армении досрочных парламентских выборах ​примут участие и боевики «Сасна Црер», объявившие недавно о создании своей партии.

Член политсовета партии Гарегин Чугасзян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что решение об участии в выборах уже принято, сейчас они обсуждают вопрос формата участия — в составе блока или в одиночку.

Чугасзян уверен, что «Сасна црер» однозначно будет представлена в Национальном собрании, более того, у нее есть все шансы стать второй силой в парламенте.

Однако, по словам Гарегина Чугасзяна, в «Сасна црер» реалисты, они понимают, что с момента апрельской революции прошло мало времени и, естественно, возглавившая революцию сила должна иметь преимущество и авторитет.

«Мы знаем, что в течение этих лет в стране, фактически, публичной политикой занимались, вероятно, две основные силы: «Гражданский договор» и наше движение, которое теперь стало партией, и мы сейчас не собираемся оспаривать вопрос о первом месте, здесь всего лишь речь идет о других силах, проходящих в парламент, где мы себя четко видим», — сказал Чугасзян.

На вопрос, видит ли он «Сасна црер» в качестве второй политической силы в парламенте, Чугасзян ответил: «Я думаю, да, по сути, популярность, которой пользуется партия «Сасна црер», стала очевидна как в ходе съезда. Могу сказать, что это пользующаяся популярностью сила. Мы, естественно, должны сделать все, чтобы те силы, которые не представляют ни один национальный слой, а, фактически, представляют из себя пятую колонну, не были представлены во вновь формирующемся парламенте, — сказал Чугасзян и продолжил: — Я имею в виду те силы, которые 2 октября провели заговорщическое собрание: РПА, АРФ «Дашнакцутюн» и «Процветающую Армению»».

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