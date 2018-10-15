Глобальное потепление приведет к существенному снижению урожайности ячменя, из которого производится пиво. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Plants.

Во время самых суровых климатических изменений глобальное потребление пива снизится в среднем на 16%, а цены на него удвоятся, говорится в исследовании ученых из Университета Восточной Англии. Они подсчитали, что в менее тяжелых условиях мировое потребление пива упадет в среднем всего на 4%, а цены — на 15%. В целом мировые урожаи ячменя снизятся примерно на 3−17% во всех странах мира, однако из-за того, что для производства пива используют только высшие сорта ячменя, влияние на производство напитка будет особенно заметным.

В США потребление пива может понизиться на 20% при наихудшем сценарии изменения климата, а цена за бутылку вырастет на 50%.

В Ирландии — стране, которая известна производством пива Guinness — сокращение потребления может составить 75%.

Ученые проанализировали данные о снижении объемов ячменя и соответствующих этому периоду погодных изменений с 1981 по 2010 год.

После этого с помощью компьютерной модели климатических изменений они попытались спрогнозировать объемы урожая ячменя с 2010 по 2099 год.

Авторы сказали CNN, что цель их исследования «не в том, чтобы сегодня побудить людей пить больше». Они рассказали, что идея пришла к ним, когда они пили пиво и подумали: «Может быть, мы можем что-то сделать с пивом, потому что никто этого не делал». Они решили проверить, как изменение климата отразится на цене пива и каким будет влияние изменения климата на так называемые «предметы первой необходимости класса люкс». Они решили обозначить пиво этим термином, так как обойтись без пива возможно, но только не тем, кто его любит.

«Если вы не хотите, чтобы это произошло, если вы все еще хотите успеть выпить несколько пинт пива, единственный способ это сделать — смягчить изменение климата», — сказали авторы работы CNN.

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