Как часто бывает, с началом осени в Россию пришли грипп и теории заговора. В новостях снова говорят о неминуемой биологической атаке, которая будет запущена из медицинских исследовательских лабораторий, расположенных у границ России, пишет Eurasianet.

По этой версии, российские свиньи стали первыми жертвами испытаний, устроенных для будущей атаки на людей. Такая инсинуация была озвучена на недавней пресс-конференции российского Минобороны. Там отметили, что свиной грипп начал распространяться в Россию из соседней Грузии, где находится спонсируемая США медицинская исследовательская лаборатория Лугара. Как сказал бы главный пропагандист российского телевидения Дмитрий Киселев: «Совпадение? Не думаю!»

Москва тем временем готовится к ухудшению ситуации. «США наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве», — заявил генерал Игорь Кириллов на пресс-конференции, прошедшей 4 октября.

Представители Минобороны говорят о грузинской медицинской лаборатории как о ведущей в целой сети подобных учреждений, построенных вокруг России, «в Азербайджане, на Украине и в Узбекистане». Их называют пусковыми площадками для микробиологической войны против России.

Такие обвинения появляются не впервые. Лаборатория для эпидемиологических наблюдений, построенная в Грузии для предотвращения вспышек заболеваний, уже давно является источником вспышек паранойи.

Правительство США потратило 350 миллионов долларов на строительство и оборудование лаборатории в Тбилиси, обладающей технологиями для обнаружения и нейтрализации угроз заболеваемости, которых нет ни у кого в регионе. Лаборатория — ранее известная как Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара — названа в честь бывшего американского сенатора и активного борца за нераспространение ядерного оружия. Поэтому учреждение называют просто лабораторией Лугара.

Но финансирование из США и участие американских военных врачей сделало лабораторию одним из любимых сюжетов в российской информационной войне, развязанной для того, что испортить отношения своих соседей с Вашингтоном. Российские государственные СМИ регулярно используют лабораторию в своих кампаниях устрашения, описывая ее как управляемую Пентагоном базу по разработке биологического и химического оружия, для которой не подозревающие того грузины служат лабораторными крысами.

«Местные жители рассказывают жуткие истории о лаборатории Лугара, — зловеще сообщает репортер российского новостного агентства Sputnik. — Ветром [из лаборатории] приносит отвратительный запах как из туалета».

Ранее в репортаже российского РЕН ТВ утверждалось, что пожилая грузинка, живущая недалеко от лаборатории, «увядает у всех на глазах». Корреспондент телеканала заявил, что у нее начались проблемы, когда «бывшая бортпроводница почувствовала неприятный запах, идущий с улицы. Она вдохнула воздух и тут же упала в обморок».

В сюжете также говорилось, что с 2014 года из лаборатории выпускают гигантских комаров и летучих мышей, разносящих вирусные заболевания по всей Грузии.

Эти истории щедро приправлены изображениями мертвых животных, знаками предупреждения о биологической опасности, устрашающими видеоэффектами и тропами из научно-фантастических фильмов ужасов (в голову приходят «Штамм Андромеда» и «Поцелуй меня насмерть»). В прошлом году я сам посетил лабораторию Лугара и был разочарован, обнаружив прозаично-выглядящее НИИ: не было ни вони, ни мертвых животных, ни подвергаемых экспериментам людей. Но Россия всегда может заявить, что журналистам всего не увидеть.

Российские новостные сюжеты о лаборатории существенно опираются на «открытия», сделанные одним эксцентричным американцем, живущим в Тбилиси — неким Джеффри Сильверманом. Он утверждает, что США используют биологическое оружие, разработанное в Грузии, чтобы истребить население Ближнего Востока и забрать себе его нефть. Несмотря на отсутствие у него глубоких познаний, российские СМИ выставляют Сильвермана как настоящего разоблачителя Америки. «Эта лаборатория — бомба замедленного действия», — заявил Сильверман в интервью каналу РЕН ТВ.

Но источник последней старосоветской мизофобии — Игорь Гиоргадзе, таинственный бывший глава МГБ Грузии. В сентябре он созвал пресс-конференцию в Москве, чтобы объявить о том, что американские военные проводят в лаборатории Лугара эксперименты на людях, и что все это часть американского плана против России в духе ленты «Доктор Стрейнджлав». По словам Гиоргадзе, его заявления основаны на документах, якобы полученных им из лаборатории.

Гиоргадзе заявил, что просил президента США Дональда Трампа расследовать работу лаборатории Лугара. Трамп ничего не сказал о лаборатории, и даже не написал о ней в Твиттере, но российские спецслужбы и Минобороны тоже обратились к Вашингтону с предупреждением.

В Грузии Гиоргадзе считают агентом КГБ, которого бывшему президенту Эдуарду Шеварнадзе назначили из Москвы и заставили дать пост министра в правительстве. Гиоргадзе бежал из Грузии в 1995 году на фоне обвинений в подготовке покушения на Шеварднадзе. Наблюдающее за российской пропагандой эксперты говорят, что утверждения российских чиновников и Гиоргадзе — часть спланированной информационной кампании, распространяемой и развиваемой российскими и пророссийскими международными СМИ.

«Возрождение интереса российских СМИ к лаборатории Лугара совпадает с обвинениями двух российских граждан в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», — сказали в «Мендиа девелопмент фаундэйшн», базирующейся в Тбилиси НКО, занимающейся мониторингом российской пропаганды. Некоторые также связывают российское увлечение биологическими лабораториями с недавно предъявленными российским гражданам обвинениями в США, Великобритании и Нидерландах.

Представитель Пентагона Эрик Пэон также заявил, что утверждения российского Министерства обороны были «попыткой отвлечь внимание от плохого поведения России на многих фронтах», пишет новостное агентство «Ассошиэйтед пресс».

Официальные лица в Грузии и Азербайджане также отвергли обвинения Москвы. В Минобороны Азербайджана заявили, что в стране нет медицинских лабораторий, управляемых другими государствами, а грузинские чиновники сказали, что хотя лаборатория Лугара и была построена на американские деньги, теперь она полностью управляется властями Грузии. Военные медики-исследователи продолжают работу в лаборатории, но настаивают на том, что их работа полностью ориентирована на здоровье населения. Однако Москва в это не верит.

В неудачной попытке смягчить российское беспокойство грузинское руководство лаборатории Лугара неоднократно приглашало российских журналистов самостоятельно осмотреть учреждение, но это не помогло. «Когда представители российских СМИ приходят в Центр Лугара, они все улыбаются, — рассказал в интервью сайту ipress.ge Паата Имнадзе, глава грузинского Национального центра по санитарно-эпидемиологический надзору и здравоохранению, которому подведомственна эта лаборатория. — Но потом они уезжают и поливают лабораторию грязью».

Minval.az