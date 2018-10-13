Президент Армении Армен Саркисян остался доволен от своей поездки в Москву и проведенных там встреч. Об этом он сказал в беседе с журналистами сегодня, 13 октября, после церемонии инаугурации мэра Еревана, сообщает «Спутник Армения».

Об оперативном визите Саркисяна в Москву в начале недели стало известно сегодня после публикации газеты «Коммерсантъ». По сведениям газеты, в начале этой недели в Москве президент Армении Армен Саркисян встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Григорием Карасиным.

В центре переговоров были российско-армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

«Очень приятный ужин у нас был», — бросил журналистам Саркисян, на вопрос о встрече с Лавровым и Карасиным.

Других подробностей президент не сообщил.

Minval.az