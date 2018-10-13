Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что не намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в декабре и не стремится занять кресло премьер-министра республики.

«Я не вижу сейчас возможности стать премьер-министром и не считаю это правильным. Не намерен участвовать в выборах. Это не должно быть самоцелью», — сказал Р.Кочарян в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, если новая власть будет «блестяще управлять страной», если экономика Армении будет расти «двузначными цифрами», если вопрос безопасности Карабаха будет надежно обеспечен, «то это совершенно другая ситуация».

«Если мы увидим ухудшение по всем этим позициям, это будет уже другая ситуация. И даже тогда, если появятся молодые, перспективные политики, которые смогут занять эту нишу, занять успешно и двигаться вперед, то, слава Богу. Сегодня я вижу свою роль в озвучивании проблем, в первую очередь», — отметил Р.Кочарян.

Minval.az