Президент Турции заявил о готовности Анкары ликвидировать угрозу терроризма в Мюнбиче.

«США Анкаре обещали, что террористы покинут Мюнбич в течение 90 дней, но этого не произошло. В этой связи Анкара предпримет необходимые шаги», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Ыспарта.

По словам турецкого лидера, благодаря успешным операциям сил безопасности Турции террористы несут серьезные потери в Сирии и Ираке.

«Благодаря успешным операциям сил безопасности Турции террористы несут серьезные потери в Сирии и Ираке. Турецкая армия будет уничтожать террористов в их логове. Мы найдем тех, кто предал турецкий народ, где бы они ни скрывались», — цитирует его «Анадолу».

Военный и психологический перевес более чем когда-либо находится на стороне сил безопасности Турции, добавил Эрдоган.

Minval.az