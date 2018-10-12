Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, пишет «Медуза».

Снятие анафемы и признание действия указа недействительными дают основание для предоставления единой украинской церкви автокефалии.

РПЦ выступает против того, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.

В Кремле выступили против возможного решения об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса, и, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», — сказал Песков.

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