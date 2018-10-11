Житель Чечни, бросивший банку с энергетиком в подростка с криком «Ахмат — сила», опубликовал в соцсетях ролик с извинениями за свой поступок. Запись появилась в Telegram-канале MDK.

«Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители», — отметил не ставший представляться молодой человек с синяком на лице.

Судя по прозвучавшему в начале обращению «добрый вечер», видео было записано еще накануне.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 11 октября, в соцсетях появилосьгневное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот резко осудил хулиганский поступок чеченца и потребовал, чтобы тот в течение ближайших часов явился к нему в Грозный вместе с родными.

«Иначе тебя за считанные часы найдут!» — подчеркнул Кадыров и добавил, что таких юношей нельзя отпускать из дома, так как им место на ферме.

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