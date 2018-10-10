Военное командование РФ перебросило десятки офицеров ГРУ и спецназовцев в охваченную беспорядками Ливию. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По данным газеты, разведка Великобритании рассматривает действия России как попытку превратить страну в «новую Сирию». Также The Sun указывает на желание РФ получить контроль над миграционным потоком в Европу.

Также сообщается, что РФ в конфликте встала на сторону Халифа Хафтара, лидера Ливийской национальной армии.

Около городов Тобрук и Бенгази, под прикрытием ЧВК Вагнера, развернуты две российские военные базы. Также, по информации СМИ, Кремль поставляет армии Хафтара тяжелую военную технику.

Источник российского издания РБК подтверждает активность РФ в Ливии. По его словам, нефтегазовые интересы стоят у Кремля на первом плане.

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