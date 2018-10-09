Россия еще с 2015 года предлагала Армении осуществлять совместную так называемую гуманитарную миссию в Сирии, но Серж Саргсян отклонял это предложение, отказывал, аргументируя рисками, угрожающими безопасности армянской общины в Сирии. Об этом пишет ереванская газета «Жаманак».

Как отмечает издание, Армения предлагала, чтобы эта акция проводилась не под командованием России и под флагом Армении, а, хотя бы, под эгидой ОДКБ, но другие государства-члены СНГ были категорически против этого.

«Никол Пашинян согласился с этим предложением, чтобы развеять подозрения или обвинения новых властей Армении в антироссийской ориентации, но при этом угодил в расставленный российскими властями капкан. Теперь у властей Армении возникли проблемы с американской стороной. Кстати, армянские саперы, отправляющиеся в Сирию, прошли специализированное обучение у американских специалистов и при финансировании Америки.

И сейчас получается, что, отправляясь в Сирию, они примут участие в действиях против мер возглавляемых США против коалиционных сил, в разминировании тех мин, которые были установлены против режима Асада, тем самым сводя к нулю усилия американской стороны по свержению этого режима»,- пишет газета.

Minval.az