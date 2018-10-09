Причиной взрывов на складе 6-го арсенала боеприпасов возле Ичне на Черниговщине (Украина), скорее всего, очередная диверсия России. Этот инцидент является не попыткой похитить боеприпасы, а – нападением РФ.

Такое мнение на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

«Минвал» уже сообщал, что утром 9 октября возле города Ичня в районе сел Дружба и Августовка на Черниговщине начались взрывы на складе с боеприпасами. В связи с этим эвакуированы около 10 тысяч местных жителей.

«Сватово — Балаклея-Калиновка-Ичня. Понятно, скорее всего это очередная диверсия РФ, которая централизованно уничтожает запасы наших боеприпасов», – отметил журналист.

Бутусов предположил, что в связи с взрывами «пойдут слухи о ревизии, что, мол, сами воруют и взрывают. Но все это чушь».

Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и требуют проверки и переспорядження, – пояснил журналист.

Во-вторых, по словам Бутусова, до сих пор не было никаких следов продажи фрагментов или целых боеприпасов с других военных складов, которые взрывались в Украине. А если бы кто-то хотел что-то украсть после Балаклее и Калиновке, «то уже давно бы засветились эти предметы».

Поэтому это диверсия. Это конечно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО против беспилотников, но это диверсия. Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи. Так что не кража это, это нападение, – подчеркнул журналист.

Он добавил, что Ичня – один из немногих крупных складов боеприпасов, оставшихся в Украине. Складов такого типа в стране осталось всего 3.

Minval.az