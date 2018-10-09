Четырнадцать депутатов, в том числе и члены фракции Республиканской партии Армении и блока «Царукян», выступили с заявлением, поддержав инициативу премьер-министра Никола Пашиняна о скорейшем проведении внеочередных выборов в стране. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сообщил депутат парламента Армении Ширак Торосян.

Ранее глава правительства Армении заявил, что необходимо провести внеочередные выборы в декабре этого года. По мнению премьера, лишь после парламентских выборов можно будет стабилизировать политическую ситуацию в республике.

«Поддерживаем решение Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы. Также считаем, что после отставки Пашиняна с поста премьер-министра и до внеочередных выборов нового премьера избирать не следует, а действующий парламент нужно распустить», – говорится в документе.

Под заявлением подписались депутаты: Ашот Арсенян, Алик Саркисян, Артак Саркисян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Гарникович Акопян, Ширак Торосян, Князь Хасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Наапет Геворкян, Араик Григорян и Ишхан Закарян.

Отметим, что накануне премьер-министр встретился с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. После встречи был подписан документ, согласно которому ППА пообещала, что после отставки Пашиняна для проведения досрочных выборов партия не выдвинет своего кандидата на пост премьера.

Ранее в ходе брифингов в Национальном Собрании руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что фракция считает проведение досрочных выборов в декабре опасным.

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