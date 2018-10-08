В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Ингушетии, где уже несколько дней продолжается митинг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем, получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики», — так Песков отреагировал на вопрос, не вызывает ли у Москвы опасения ситуация в регионе, где уже несколько дней продолжаются акции протеста из-за передела границ с Чечней.

Соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Ингушский парламент 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Передел границ послужил поводом для массовых недовольств. В частности, по мнению протестующих, обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным. С 4 октября активисты собрались на площади перед зданием парламента республики в столице Ингушетии — Магасе. Силовики начали стрелять в воздух.

Акция длится уже несколько суток. Сначала протестующие находились у здания парламента, а затем стали переходить на площадку около здания национальной телерадиокомпании «Ингушетия», где с понедельника, 8 октября, власти официально разрешили проводить митинг.

Как сообщает ТАСС, по подсчетам местных властей собралось около 100 человек. Активисты уточнили, что их число постоянно меняется: люди идут домой, отдыхают, теплее одеваются и возвращаются; на территории протестного лагеря организовали горячее питье, уточняет «Кавказ.Реалии».

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