В ноябре и декабре ожидается встреча премьер-министр Армении Никол Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой они обсудят цены на газ. Об этом Пашинян сообщил министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегину Баграмяну. Их разговор транслировался в прямом эфире на официальной странице главы армянского кабмина в Facebook.

“Я готовлюсь встретиться с Путиным в ноябре и предположительно в декабре. Подготовьте для меня документы касательно цен на газ, чтобы я смог обсудить их”, – заявил председатель правительства республики.

В свою очередь, Баграмян высказал мнение, что тарифы на российский газ можно снизить до 140 со

150 долларов США за тысячу кубометров. “Документ должен быть обоснованным”, – ответил Пашинян.

Ранее глава армянского кабмина заявил журналистам, что Россия продает газ Армении по низким ценам, однако до потребителя он доходит по очень высокой цене. “Я не исключаю, что здесь могут возникнуть вопросы связанные с коррупцией или злоупотреблениями”, – заявил премьер Армении.

Minval.az